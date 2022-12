In Alexanderskirche : Helmholtz-Gymnasium lädt zum Weihnachtskonzert

Am Dienstag, 20. Dezember, findet das traditionelle Weihnachtskonzert des Helmholtz-Gymnasiums (HHG) in der Zweibrücker Alexanderskirche statt. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Der Unterstufenchor singt unter anderem „God rest ye merry Gentlemen“, ein englisches Weihnachtsliede. Das „Mehr Musik am HHG“-Ensemble bietet unter anderem „Freude schöner Götterfunken“. Der Grundkurs Musik 11 hat „Children of the future“ auf dem Programm, das Norah Dahler-Tom Schneider-Duo „Mary did you know“. Das Orchester spielt danach mehrere Stücke, von Schostakowitschs Walzer Nr. 2 bis Rutters „The very best time of year“. Die Big Band bläst unter anderem etwas aus Moussorgskys „Pictures at an exhibition“. Das Abschluslied wird natürlich weihnachtlich.