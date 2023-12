Weihnachtskonzert des Helmholtz-Gymnasiums in der Alexanderskirche Ein Moment des Innehaltens

„Schalom chaverim“ – ein Friedensruf in einer politisch bedrückenden Zeit, wie er zu Beginn eines Weihnachtskonzerts passender nicht hätte sein können. Mit dem israelischen Volkslied, das übersetzt so viel bedeutet wie „Friede sei mit euch Freunde“, eröffnete der Unterstufenchor am Dienstag eindrucksvoll das traditionelle Weihnachtskonzert des Helmholtz-Gymnasiums in der Alexanderskirche. Schulleiterin Kerstin Kiehm erinnerte in ihrer Begrüßungsrede daran, dass zum Jahresende die Herausforderungen nicht geringer geworden seien. „Kriege und Krisen bestimmen unser Leben, und die von Unsicherheit geprägte Situation in ganz unterschiedlichen Bereichen verändert vieles. Möge das Weihnachtsfest in unseren Herzen die stille Hoffnung erzeugen, dass Friede bald wieder möglich werden kann und dass wir 2024 in einer etwas friedlicheren, ruhigeren Welt ankommen, in der wieder mehr Mensch optimistisch in die Zukunft blicken können“, wünschte sie sich. Ihre Gedanken seien deshalb bei allen, die in diesem Jahr das Fest sowie den Jahreswechsel in Kälte, Zerstörung und Trauer verbringen müssten.