Festbeleuchtung : Weniger Licht zur Weihnachtszeit

Die Zweibrücker Händlervereinigung will auch ihren Beitrag zum Stromsparen leisten.

Die Energiekrise ist jetzt auch in der Adventszeit angekommen. In ihrer jüngsten Vorstandssitzung hat die Händlervereinigung Gemeinsamhandel Zweibrücken e.V. beschlossen, an der Beleuchtung zu sparen. Statt der traditionellen Weihnachtsbeleuchtung, die der UBZ alljährlich aufhängt, soll „eine kleine Auswahl“ (City-Managerin Petra Stricer) der seit Anfang des Jahres vorhandenen LED-Weihnachtsbeleuchtung des Vereins die Fußgängerzone ein wenig erhellen. Ganz möchte man nicht ganz auf weihnachtliches Licht verzichten. Eine dunkle Fußgängerzone lade nicht zum Einkaufen ein, hieß es, das beutele den stationären Handel noch mehr. Die Tannenbäume in der Fußängerzone werden wieder aufgestellt und am ersten Advent geschmückt. Ob und in welcher Form der Weihnachtsbaum auf dem Alexanderplatz beleuchtet wird obliegt dem Verkehrsverein und befindet sich derzeit in der Prüfung. jam/Foto: pma