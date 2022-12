Zweibrücker erstattet Anzeige : Vandalismus gegen liebevoll geschmückte Weihnachtsbäume

Vermutlich verschleppt und beschädigt: zwei geschmückte Weihnachtsbäumchen. Foto: Bürger

Zweibrücken Alle Jahre wieder – kommt in Zweibrücken nicht nur das Christuskind, sondern werden liebevoll geschmückte Weihnachtsbäumchen in der Innenstadt Opfer von Vandalismus. So auch dieses Jahr. Ein Bürger hat deshalb Anzeige bei der Polizei erstattet und auch den Merkur informiert.

Der Zweibrücker beruft sich dabei auf Augenzeugen – bittet aber darum, weder Namen noch den genauen Tatort zu nennen, „da die berichtenden Personen sonst Racheakte von jugendlichen Banden fürchten“. Mit Rücksicht auf diesen Wunsch lässt der Merkur im Folgenden die Ortsangaben aus.

In der Anzeige-Mail heißt es: zum Sachverhalt: „In der Nacht von Freitag auf Samstag seien einige Schüler dabei ertappt worden, wie sie den sehr schön geschmückten Weihnachtsbaum vor (...) plündern/zerstören wollten. Von einer Person (...) gestellt, ergriffen sie die Flucht. Von der Person aus (...) verfolgt, stellten sie sich gegen diese und bedrohten diese, wobei der Verfolger deshalb von einer weiteren Verfolgung/Personenfeststellung abgesehen hat. Bei der Flucht wurden die Personen von anderen Zeugen beobachtet und teilweise auch als Schüler einer bestimmten Schule festgestellt. Es besteht daher die Möglichkeit zur Feststellung der Täter bei entsprechender Zeugenvernehmung.“

Der (namentlich bekannte) Anzeige-Erstatter hat seiner Anzeige Fotos der Vandalismus-Folgen beigefügt. Er schreibt dazu, er selbst habe bei seinem Weihnachtsmarkt-Besuch am Übergang vom Alexander- zum Schlossplatz „zwei geschmückte, aber vom ursprünglichen Standort wohl entfernte Weihnachtsbäume gefunden“. Sie seien wohl verschleppt worden – bevor man dann vor dem Auseinandersetzungs-Ort „weitere Bäume zerstören wollte, wie vorstehend geschildert“, spekuliert der Bürger, dass es sich um die gleichen Täter handeln könnte.

Die Polizei hat den Eingang der Anzeige bestätigt und ermittelt.