Eva Högl (SPD) sagt Besuch zu : Neue Wehrbeauftragte kommt wegen Truppenküche nach Zweibrücken

Eva Högl wurde diesen Mai zur Wehrbeauftragten des Deutschen Bundestages gewählt. Foto: dpa/Michael Kappeler

Zweibrücken Die neue Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestages, die SPD-Politikerin Eva Högl, will sich persönlich ein Bild von den Verhältnissen in der Niederauerbach-Kaserne in Zweibrücken machen.

Högl folgt damit einer Bitte ihrer Parteifreundin Angelika Glöckner.

Die Bundestagsabgeordnete Glöckner aus Lemberg hatte nach dem Bericht im Pfälzischen Merkur über die schlechte Infrastruktur in der Kaserne ihr Verständnis für den Unmut der Soldaten gezeigt und erklärt, sie werde sich darum bemühen, die neue Wehrbeauftragte Högl einzuladen, damit man gemeinsam die Kaserne inspizieren könne (wir berichteten). Högl hat sich nicht lange bitten lassen, wie Glöckners Wahlkreis-Büro auf Merkur-Anfrage mitteilt. Glöckner habe sich in unmittelbarem Zusammenhang mit der Wahl Högls um deren Kommen bemüht, die neue Wehrbeauftragte habe Glöckner in einem persönlichen Gespräch ebenso rasch zugesagt.

Allerdings kann noch eine gewisse Zeit vergehen, ehe Högl in die Rosenstadt reist, erklärt Glöckners Büro weiter. Högl habe darum gebeten, sich erst ein wenig in ihr Amt einarbeiten zu dürfen, es sei alles noch neu für sie. Sobald dies geschehen sei, werde sie eines der nächsten freien Zeitfenster für einen Besuch der Niederauerbach-Kaserne nutzen.