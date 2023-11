Aktion der Regionalgruppe Pirminiusland Südwestpfalz „Wenn nichts mehr geht, dann geh“

Da die Routen Lücken in der Markierung aufweisen, hatte sich die Regionalgruppe Südwestpfalz vorgenommen, an Verbesserungen zu arbeiten. Eine davon ist die Gestaltung von fünf Kabelverteilungskästen in Niederauerbach als Wegmarkierung und Hinweis auf die St. Jakobus-Gesellschaft. Die Regionalgruppe habe von einem vergleichbaren Projekt der Jakobusgesellschaft Brandenburg/Oderregion erfahren, informierten Burkhardt und Klein. Nach einer Anfrage an die Stadt Zweibrücken stellten die Stadtwerke die Kästen zur Verfügung und die Stadtverwaltung begleitete die Umsetzung.