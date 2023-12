Pflichtreinigung gegen Gebühr Die meisten sind gegen die Kehrmaschine

Richtig in Fahrt war einmal mehr Kurt Dettweiler (Mittelbach-Hengstbach) gekommen, als dieser in der Wattweilerer Gesprächsrunde zu hören bekam, in der Stadtratssitzung, Dettweiler hatte dort eine Anfrage gestellt und damit die Sache erst so richtig in Bewegung gebracht, das sei alles halb so schlimm. Vehement intervenierte Dettweiler und sagte: „Ich finde es unmöglich. total ohne Not, ohne die Ortsvorsteher zu informieren, die ihrerseits die Ortsbeiratsmitglieder hätten unterrichten können, hat man diesen Satzungsänderungsbeschluss herbeigeführt. Meine Intention mit der Anfrage ist gewesen, dass der Oberbürgermeister bis zu Gesprächen mit den Vororten diesen neuen Satzungsbeschluss zurückstellt.“