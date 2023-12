Ärger über UBZ Bürgerversammlung wegen Kehrmaschine

Ortsvorsteher Thomas Körner (FWG) will mit den betroffenen Bürgern aus der Bliestalstraße nochmals die jüngste Entscheidung des Verwaltungsrates der Umwelt- und Servicebetriebes Zweibrücken (UBZ) vom 28. November dieses Jahres diskutieren. Wohl wissend darum, dass sich an der Entscheidung des Verwaltungsrates nichts ändern wird. Bedenken oder gar Umstimmungsversuche seien ohne großes Federlesen zurückgewiesen worden, so Thomas Körner im Gespräch mit dem Pfälzischen Merkur. Selbst der Oberbürgermeister Marold Wosnitza habe, so wird berichtet, auf die Unumstößlichkeit der Entscheidung hingewiesen.