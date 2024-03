Wattweiler wehrt sich SGD Süd soll Zwangskehrung prüfen

Dass Alles im Alleingang von UBZ und Oberbürgermeister Wosnitza stattgefunden habe, wurde insbesondere bemängelt. Es habe keine Ankündigung der Gebührenpflicht gegeben, inzwischen seien Gebührenbescheide ergangen. Der Rat an alle Empfänger hiergegen Widerspruch zu erheben, kam in der Sitzung wie von selbst. In seinem Bericht konzentrierte sich Thomas Körner insbesondere auf die §§ 12 und 23 des Eingemeindungsvertrages wie Auseinandersetzungsvertrages, welche damals die Parteien aushandelten und festschrieben. . Ganz konkret ist dort festgelegt, dass ohne Einvernehmen des Ortsbeirates von Wattweiler vom Kehren per Hand im Dorf nicht abgewichen werden kann. Diese Missachtung des Eingemeindungsvertrages wurde in der Sitzung mit einem Fußtritt für demokratisches Verhalten in Wattweiler und seiner Bürger verglichen.