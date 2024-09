Kampf gegen Nachwuchsmangel Hilferuf mit roten Eimern

Auf außergewöhnliche Art und Weise war am Donnerstag der Löschbezirk Wattweiler, zu dem auch Hengstbach, ein Teil von Mittelbach und das Neubaugebiet Beckerswäldchen zählen, aktiv. An Familien, in denen sich potenzielle Feuerwehrfrauen oder Männer befinden, wurden Löscheimer verteilt. Insgesamt an 1000 Wohnstellen.