Wattweiler feiert Kerb und die Straußgenossenschaft ihren zehnten Geburtstag „Bei uns darf man kreativ sein“

Watteiler Kerb an vier Locations, jeden Tag Live-Musik und viele weitere Specials erwarten die Besucherinnen und Besucher dieses Wochenende im schönen Zweibrücker Stadtteil. Die Jungs und Mädchen der Straußgenossenschaft und der TuS Watteiler haben wieder einiges auf die Beine gestellt. Mit Live-Musik am Samstag und Sonntag, Kerbered, Höhen-Feuerwerk über Wattweiler und zünftigem Kerbeessen haben sie an alles gedacht und freuen sich jetzt, wenn auch möglichst viele mitfeiern.