Zukunft der Bibliotheca Bipontina Runder Tisch erst dann, wenn alle offenen Fragen geklärt sind

Zu EU-Fördermöglichkeiten und eine entsprechende Infoveranstaltung verweist Euskirchen auch auf ein Paneuropa-Video auf YouTube, Stichwort EU-Geldvergabe Interreg Großregion ins Netz gestellt mit den Mediatheken in Lunéville und Baccarat als Projektpartner, direkt aufrufbar unter https://www.youtube.com/watch?v=SPee4Xumksg&t=21s. Die französische Stadträtin und ehemalige Beigeordnete der Stanislaus-Stadt Lunéville bei Nancy, Marie Viroux, die hinter allen diesen Initiativen mit Ihrer französischen Bürgermeisterin und der dortigen Médiathèque stehe, sei „gerne bereit, in perfekter deutscher Sprache als ehemalige Deutschlehrerin am runden Tisch der paneuropäischen Geschichts- und Zukunftswerkstatt vor den Stadtratsmitgliedern zu referieren“, teilt Euskirchen mit. „Ihre lebhafte Unterstützung hat sie schon dadurch bewiesen, dass sie an der Demonstration für die Schaffung des genannten paneuropäischen Medienverbundes in Zweibrücken auch zum Erhalt der Bibliotheca Bipontina mit deftigen Worten am 3. November 2023 teilgenommen hat.“ (Wir berichteten.)