Sparkasse erläutert Maßnahmen Geldautomatensprengern die Zeit wegnehmen

Bruchweiler, Fischbach, Hornbach, Zweibrücken-Bubenhausen: Was haben diese vier Orte in der Südwestpfalz gemeinsam? Sie waren in den vergangenen Wochen Schauplatz von Geldautomaten-Sprengungen – betroffen war immer auch die Sparkasse Südwestpfalz. Nach der jüngsten Explosion samt Bargeldraub in Bubenhausen reagierte das Kreditinstitut schnell und rigoros: Aus allen Geldautomaten in SB-Stellen ohne Personal wurde das Bargeld entfernt, in Filialen mit Personal steht nur Geld zur Verfügung, wenn die Mitarbeiter vor Ort sind. Nur an drei Standorten gibt es eine Ausnahme: In Zweibrücken am Schlossplatz, in Pirmasens in der Bahnhofstraße und in der Marienstraße gibt es Bargeld tagsüber und abends bis 23 Uhr – auch weil diese Standorte in der Nähe von Polizeiwachen liegen und verstärkt kontrolliert werden.