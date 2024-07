Über 100 000 Besucher erwartet Schlagerstar Oli.P, über 200 Stunden Musik und neue Techno-Bühne beim Zweibrücker Stadtfest

Damit dürfte der früher oft volkstümlich bespielte Schlossplatz diesmal wohl für ein jüngeres Publikum attraktiv werden. Organisiert wird die Techno-Bühne von BTRYD. Der Zweibrücker Party- und Unterhaltungsservice schreibt dazu auf Facebook: „Wir freuen uns, dieses Jahr einer der Bühnen am Zweibrücker Stadtfest übernehmen zu dürfen! Nachdem der Schlossplatz in den letzten Jahren mehr und mehr in Vergessenheit geraten ist, haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, den Schlossplatz zu revolutionieren und stellen euch ein völlig neues Konzept vor!“ Jeweils ab 18 Uhr werde von Freitag bis Sonntag „auf unserer Bühne Techno, Drum & Bass, House und mehr“ geboten. Schon vorher gebe es kühle Getränke und Essen aus aller Welt. Auf dem musikalischen Programm stehen: am Freitag P&B (Drum & Bass), Luis Krüger (House & Techno) und Tarin (Hardgroove & Peak Time Techno) – am Samstag Paparazzy (Bass House, Garage & UK-Bass), Horseman (Techno & Trance) und ANXTY (Trance, Techno & more) – am Sonntag (nach Kinderdisco 15 Uhr) am Abend ANDOX (House & Techno) und ANXTY B2B Paparazzy (Best of EDM).