Unternehmen kontert Vorwürfe 3D-Scan bei Tadano sorgt für Spekulationen

Die Geschäftsführung hat sich dem Merkur gegenüber nun zu diesen Vorwürfen geäußert. Tadano führe derzeit in allen Werken, einschließlich in Zweibrücken und Lauf sowie in den japanischen Werken Vermessungen der Büro- und Werkshallen durch. Das habe zwei Gründe, erklärt Tadano-Sprecherin Anne Steeb. Zum einen, um einen genauen Überblick über die gesamten Liegenschaften zu erhalten, zum Beispiel für die Berechnung der Grundsteuer. Zum anderen, um mithilfe von 3D-Scans einen „Digital Twin“ der Räumlichkeiten zu erstellen. So sollen beispielsweise künftige Neuanschaffungen von Anlagen effizienter angepasst werden und besser beurteilt werden können, wie diese in die Arbeitsumgebung passen. Die bis jetzt erhobenen Daten seien bereits für die Planung der Optimierung des Standorts Dinglerstraße eingesetzt worden. Die Aufnahmen würden nach Absprache mit dem Betriebsrat überwiegend nach Schichtende erfolgen. Der Betriebsrat sei über die Maßnahmen ordentlich informiert worden, erläutert Steeb.

Am 18. Juni hat sich Geschäftsführer Kenichi Sawada in einem Rundschreiben an die Belegschaft gewandt. Das sei passiert, nachdem „am Vortag eine Betriebsversammlung im Unternehmen von der IG Metall übernommen und für deren eigene Zwecke instrumentalisiert wurde“, heißt es im Statement der Geschäftsführung. Entgegen einer vorherigen Absprache mit dem Betriebsrat sei die Geschäftsführung bei dieser Versammlung nicht zu Wort gekommen. Im Rundschreiben, dass der Merkur-Redaktion vorliegt, heißt es, dass „anders als schon mehrmals angekündigt leider vom Betriebsrat kein wirtschaftliches Konzept“ für Tadano Demag vorgestellt wurde.