Zweibrücker Weihnachtsbeleuchtung hängt noch Ja, is‘ denn heut‘ no‘ Weihnachten?

Gerade am Freitag – der Tag der Gedenkfeier für Franz Beckenbauer – dürfte aber einigen Passanten die legendäre erstaunte Frage des „Kaisers“ – „Ja, is‘ denn heut‘ scho‘ Weihnachten?“ in leicht abgewandelter Form in den Sinn gekommen sein: „Ja, is‘ denn heut‘ no‘ Weihnachten?“ Angesichts der wenig kaiserwetterlichen Wetterprognosen dürfte auch in den nächsten Tagen die LED-Weihnachtsbeleuchtung wohl noch einige Tage hängen bleiben.