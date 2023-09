Kurzfristige Erkankungen und Co. Die Probleme mit der Regionalbahn 68

Doch manchmal kommt es auch vor, dass Züge gar nicht fahren, wie beispielsweise am 18. August. Aufgrund von kurzfristigen Erkrankungen des Stellwerkpersonals hatte die Bahn an diesem Tag ab zwölf Uhr den Zugverkehr auf der Strecke zwischen Saarbrücken, Zweibrücken und Pirmasens eingestellt. Fahrgäste, die die RB 68 nehmen wollten, mussten daher ihre Pläne ändern und andere Verbindungen wählen, um ihr Ziel zu erreichen. Die Bahn stellte laut eigenen Angaben mehrere Gelenkbusse zwischen St. Ingbert und dem Pirmasenser Hauptbahnhof bereit und bat die Menschen, auf die parallel verkehrenden Zugangebote auszuweichen und außerdem auch mehr Reisezeit einzuplanen. Denn: Die Busse hatten andere Fahrzeiten als die Züge. Ebenfalls informierte die Bahn darüber, dass die Haltstellen, die der Schienenersatzverkehr anfährt, sich nicht immer direkt an den Bahnhöfen der jeweiligen Ortschaften befinden. Wer mit einem Fahrrad unterwegs war, war vor ein weiteres Problem gestellt: „Aus Kapazitätsgründen“, so die Bahn weiter, sei es nicht möglich, in den Bussen Fahrräder mitzunehmen. Bitter wohl für viele Reisenden, denn die idyllische Strecke lädt dazu ein, das Rad für eine Tour mitzunehmen.