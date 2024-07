Warnstreik bei Tadano „Das ist der letzte Kampf“

Vicari warnte, diese siebte Restrukturierung bei Terex-Demag-Tadano in knapp 20 Jahren könne „der letzte Kampf“ sein. „Wir kämpfen hier nicht nur um den Erhalt Wallerscheid, nicht nur gegen Kündigungen und nicht nur gegen Verlagerungen. Nein, diese Pläne, werden sie so umgesetzt, bringen das Unternehmen in eine Schieflage, die absolut kritisch ist. Das Unternehmen arbeitet hier, und das ist meine ganz persönliche Position, am der mittelfristigen Planung, hier in Zweibrücken die komplette Fertigung einzustellen.“