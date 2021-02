„Glänzende Aussichten“ in Zweibrücken : Am Montag startet die Karikaturen-Ausstellung

Zweibrücken In Zweibrücker Schaufenstern sind neben den Misereor-Motiven auch die Werke von drei lokalen Künstlern vertreten.

Insgesamt haben sich rund 30 Geschäftspaten und Leerstände für die Exponate gefunden. Wenngleich bereits etliche Karikaturen in den Schaufenstern dekoriert sind, dauert die Wander-Ausstellung offiziell von 22. Februar bis 22. März. Manche Werke lassen ihre Betrachter laut auflachen, andere bringen subtil die grauen Zellen in Wallung, um die Botschaft zu erfassen, während wieder andere einfach nur betroffen machen. Einen Seitenhieb auf den Einkaufs-Tourismus etwa stellt diese Karikatur dar: Der Vater in Business-Anzug und Krawatte berichtet „Meine Tochter ist in ‚nem Kloster in Tibet.“ Darauf die Frage: „Zum Shoppen?“ Der „Lunchomat“ demonstriert gleich das Doppelthema Gier und Geiz kombiniert mit Fast-Food statt gesunder Ernährungsweise. Überfüttert ist das Kind vor dem Schaufenster des Spielzeugladens, das plärrt, weil es bereits alles dort besitzt. Offene Wünsche können eben auch glücklich machen. Selbst die Noephobie, die Angst vor Neuem und vor Veränderung, wird in witzigen Bildern dargestellt. Subtiler ist die Karikatur von dem fast verhungerten afrikanischen Kind. Erst, wer begreift, dass es um die Bildqualität des Fernsehgerätes geht, versteht die Aussage der Frau „zu scharf is auch nix“ angesichts des Elends.