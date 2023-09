Wallis Bird bei Euroclassic Ein heißer Abend voller Energie

„Warum ich meine Gitarre so viel stimme? Weil es so abartig warm ist – mein Körper ist bei 200 Grad“, sagte die irische Sängerin und Gitarristin Wallis Bird bei ihrem Auftritt in der Alten Feuerwache. Von der Festhalle war das Konzert dorthin verlegt worden, nachdem die Nachfrage leider nicht für einen großen Saal ausreichte. So füllten die etwa 150 Zuschauer den Raum, der sich als ideal erwies für dieses Konzert, das das Euroclassic-Festival eröffnete. „Es wird im doppelten Sinne ein heißer Abend“, sagte Kulturamtsleiter Thilo Huble in seiner Ansprache – denn nicht nur die Temperatur war hoch im Raum, zumindest so lange, bis die Seitenwände geöffnet wurden. Nein, auch das, was die 40-jährige Irin mit ihrer Schlagzeugerin Caoi de Barra durch die Lautsprecher jagte, war von einer hohen Intensität und versprühte große Energie. Darin brauchte sich das Duo vor keiner Rockband verstecken. Und das, obwohl Bird „nur“ eine Akustikgitarre spielte. Die aber so heftig, dass ihr gleich zwei Saiten rissen an dem Abend. Passung zur Hochspannung trug sie zwei große Ohrhänger in Blitzform.