Rheinland-Pfalz : Wald leidet unter Hitze und Dürre: Förster erwarten immense Schäden

Zweibrücken/Wittlich Große Hitze, aber seit Wochen kein Tröpfchen Regen: Werden die Bäume das überleben? Förster sprechen von einer dramatischen Situation, auch in Zweibrücken und der Region.

Bei den Forstämtern in Rheinland-Pfalz sind die Sorgen groß. Derartig trocken wie jetzt war es bislang nur selten im Land. Im Juli hat es in Rheinland-Pfalz kaum Niederschlag gegeben. Mit nur 0,5 Litern Regen pro Qua­dratmeter war Wittlich im Juli der bundesweit trockenste Ort. Besonders heftig treffen die Wetterextreme wieder den Wald. Und die Förster fürchten immense Schäden.

Florian Kemkes, Leiter des Forstamtes Westriches, erklärte am Dienstag auf Merkur-Anfrage, die Situation sei sehr ernst. „Der Dürremonitor Deutschland zeigt, dass im Pfälzerwald und dem Raum Pirmasens, bis nach Zweibrücken, der Boden bis zu einer Tiefe von 1,80 Meter ausgetrocknet ist. Das ist wirklich eine außergewöhnliche Dürre. Bis der Boden in einer solchen Tiefe austrocknet, muss es schon einige Jahre sehr trocken gewesen sein.“ Tatsächlich seien bereits die Jahre 2018 bis 2020 Dürrejahre gewesen; dass das vergangene Jahr mehr Niederschlag bot, habe kaum Linderung gebracht.

Am ärgsten sei die Lage in Rheinland-Pfalz wohl in Rheinhessen und in der Vorderpfalz, weil die Temperaturen dort noch etwas höher seien.