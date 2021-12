Unfall in Zweibrücker Langentalstraße : VW Golf überschlägt sich nach Kollision mit Betonrohr

Unfall in Zweibrücker Langentalstraße

Zweibrücken Fahrerin war in Langentalstraße in Kurve wohl zu schnell.

Eine Autofahrerin musste nach einem schweren Unfall am Freitag in Zweibrücken von der Feuerwehr aus ihrem stark beschädigten Auto befreit werden. Die 60-Jährige kam allerdings mit nur leichten Verletzungen davon, wie die Polizei mitteilt.

Unmittelbar nach einer Kurve war der VW Golf in der Langentalstraße (aus Richtung Helene-Lange-Straße kommend zum Etzelweg) vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn abgekommen und geriet in den Straßengraben, wo er mit einem Beton-Abwasserrohr kollidierte. Der Volkswagen überschlug sich daraufhin und kam nach wenigen Metern im Straßengraben zum Stehen. An dem Auto entstand Totalschaden. Die Frau erlitt einen Schock und leichte Verletzungen.