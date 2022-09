VTZ wählte einen neuen Vorstand : 90 Jahre im Verein – das schafft nur einer

Die VT Zweibrücken ehrte in der Aula des Hofenfels-Gymnasiums ihre treuen Mitglieder, allen voran Erwin Hohlweg für 90 Jahre (Mitte). Foto: Elisabeth Heil

Zweibrücken Die Vereinigte Turnerschaft Zweibrücken (VTZ) hat in ihrer jüngsten Versammlung verdiente Mitglieder geehrt, darüber hinaus den Vorstand neu gewählt. Auf den Weg gebracht wurde auch eine neue Satzung, um den Verein für die Zukunft zu rüsten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Elisabeth Heil

Das schaffen nicht viele. Eigentlich schafft es niemand. Der Erwin Hohlweg schon. Kein Wunder, schließlich ist er ein Sportler durch und durch. Am 3. Oktober wird der Zweibrücker 98 Jahre alt, erfreut sich bester Gesundheit und trainiert immer noch zwei Mal in der Woche im Trimini – dem Fitnessstudio seines Vereins, der VT Zweibrücken. Seit 1932 ist Erwin Hohlweg VTZ-Mitglied, wofür ihn der Vorstand jetzt anlässlich der Mitgliederversammlung vergangene Woche in der Aula des Hofenfels-Gymnasiums auszeichnete. „Ich kann mich an keinen einzigen Fall erinnern, dass jemand 90 Jahre Mitglied eines Vereines ist“, betonte Winfried Tänzer und an sein treuestes Mitglied gewandt: „Ich habe gehört, dass du mit deiner Frau gerne mal ein Gläschen Rotwein trinkst, ein ganz kleines natürlich. Deshalb bekommst du von uns einen ganz besonderen Tropfen, außerdem eine feine Schokolade, die dazu ganz besonders gut schmeckt!“

Erwin Hohlweg freute sich sichtlich über diese nette Geste und ließ es sich nicht nehmen, ein paar Worte an die Versammlung zu richten. Er sei froh und glücklich, dass er immer noch Sport machen könne und dass er wohl ein gutes Beispiel dafür sei, dass Sport wirklich gesund sei. „Bewegung ist wichtig, es muss kein Leistungssport sein“, sagte er. Als Achtjähriger sei er zur VTZ gekommen, nachdem sein älterer Bruder schon Mitglied gewesen sei. Sein Sport sei immer die Leichtathletik gewesen, später auch Handball. Am Hofenfels-Gymnasium unterrichtete er später Sport, Geschichte und Erdkunde. Darüber hinaus engagierte er sich regional und überregional in den unterschiedlichsten Sportgremien – beim Stadtverband für Sport, beim Sportbund Pfalz und anderen Institutionen.

Info Neuer Vorstand der VT Zweibrücken Geschäftsführende Vorsitzende: Gisela Alt, Martin Graßhoff, Stefan Hodek, Winfried Tänzer und Steffi Urbschat. Weitere Vorstandsmitglieder: Herbert Bartelmann, Jörg Eschmann, Elisabeth Heim, Ingrid Ließfeld, Thomas Neu, Barbara Siegmund und Peter Stauch. Neue Vorstandmitglieder mit besonderem Bezug zum Trimini: Fritz-Peter Huppert, Rainer Kolb und Marc Schönborn. Kassenprüfer: Peter Ernst, Uwe Tittelbach. Sportausschuss: Peter Stauch, Walter Herrmann (Marktmeister), Walter Heim (Gerätewart), Gabi Seebach (Beisitzer).

Vor den Ehrungen hatte die Vorsitzende Gisela Alt in ihrem Bericht auf ein problematisches Jahr zurückgeblickt. „Es war eine schwierige und arbeitsreiche Zeit. Das kann man nicht anders sagen. Natürlich haben auch wir Leute verloren in dieser Phase. Die meisten Mitglieder konnten wir aber halten und inzwischen haben wir auch wieder eine ganze Reihe an Neuanmeldungen. Das ist für uns natürlich gut – auch, um Zuschüsse durch den Sportbund einzutreiben.“

Doch auch wenn die Mitgliederzahlen mit 2059 (zwei weniger als 2021) nahezu konstant geblieben seien, mache das Trimini, der größte finanzielle Posten, dem Verein am meisten Sorgen. „Das Trimini hat während Corona gelitten und leidet immer noch. Sowohl finanziell als auch deshalb, weil unser Leiter Dominik Hartmann krankheitsbedingt ausfällt. Jetzt suchen wir einen neuen Studioleiter. Was mich aber freut, ist, dass es Trimini-Leute gibt, die Verantwortung übernommen haben und Ideen entwickeln möchten, wie sich unser Fitnessstudio wieder auf Erfolgskurs bringen lässt.

Beschlossen wurde in der Versammlung zudem die geplante Satzungsänderung. Die sei notwendig geworden, um den Verein zukunftssicher zu machen, heißt es vom Vorstand. Statt einem Vorsitzenden und entsprechenden Stellvertretern gibt es jetzt fünf gleichberechtigte geschäftsführende Vorsitzende. Weiterhin ergeben sich unter anderem Änderungen bei den Einladungsmodalitäten, beim Versammlungstermin (alle zwei Jahre statt jährlich) sowie beim frei verfügbaren Etat der Abteilungen. Martin Graßhoff, zuständig für die Finanzen: „Die Arbeit wird in den Abteilungen gemacht. Da muss auch eine gewisse Autonomie möglich sein. Im Übrigen ist die Haushaltsdisziplin in den Abteilungen fantastisch“, lobte er. „Wir haben die Satzung an die Realität angepasst. Jetzt gilt es, sie mit Leben zu füllen.“

Besonders freute es den Verein, ab 4. Oktober ein neues Langlauf-Training anbieten zu können. Trainerin ist Judith Philippi, seit über 30 Jahren selbst aktiv. Sie läuft auch gerne Marathon und ist seit zwölf Jahren als Trainerin unterwegs. Mitmachen kann jeder, vom Kind bis zum Senior, Anfänger bis Profi.

Gelaufen wird dienstags um 18 Uhr und sonntags um 10 Uhr, Treffpunkt ist vor dem Trimini an der Festhalle. Weitere Infos gibt es per Mail: judith.philippi.vtz@t-online.de