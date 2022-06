Zweibrücker Pfingstmarkt noch bis Dienstagabend : Rekord beim VTZ-Turnerjahrmarkt

Nicht nur Kinder gingen auf Entenjagd – sondern auch Generalstaatsanwalt & VTZ-Vizevorsitzender Martin Graßhoff und Oberbürgermeister Marold Wosnitza. Foto: Elisabeth Heil

So viele spendenfreudige Besucher wie am Samstag beim Zweibrücker Pfingstmarkt gab es schon seit 20 Jahren nicht mehr. Am Dienstag ist das feurige Finale.

Zweibrücken Als der Zweibrücker Turnerjahrmarkt am Freitag um 17 Uhr zum fünftägigen Pfingstvergnügen startet, liegt Vorfreude in der Luft. Es ist schon ein bisschen was los, vor allem Jugendliche und Familien nutzen gleich die ersten Stunden. An den Fahrgeschäften, Süßwaren- und Essensständen und Schießbuden tummeln sich die ersten Gäste. Hier und da werden noch letzte Vorbereitungen getroffen.

„Endlich können wir wieder auf normale Art und Weise unser Geld verdienen“, freut sich der sichtlich erleichterte Schausteller Frank Spangenberger, der seit vielen Jahren schon den Turnerjahrmarkt begleitet. Dieses Mal ist er mit der XXL-Schaukel „Chaos“, dem „Break Dancer“ und „Magic“ vertreten. Vier Euro kostet die Fahrt jeweils. „Günstiger geht es nicht“, sagt der Firmenchef, der den Familienbetrieb in fünfter Generation leitet. Mit seinem Sohn steht die sechste Generation kurz davor, in seine Fußstapfen zu treten. Die Corona-Pause hat die Familie übrigens für Investitionen genutzt – gut 150 000 Euro. Er verweist auf hohe Sicherheitsstandards und jährliche Überprüfungen durch den Tüv. Kein Wunder: Bei der XXL-Schaukel „Chaos“ zum Beispiel schwingt das Pendel bis zu 22 Meter hin und her und dreht sich dabei noch um die eigene Achse. Rund 60 Tonnen bringt der Stahlkoloss auf die Waage. Da muss alles sitzen.

Eine weitere Attraktion auf dem Turnerjahrmarkt ist „RIO“ – ein Hindernis-Parcours auf fünf begehbaren Ebenen und vollgepackt mit Spiel- und Spaßeffekten. Es gehört der Schaustellerfamilie Dietz aus Güdingen. Ein Höhepunkt ist der Sky Walk in der obersten Etage mit einem fantastischen Blick über den Jahrmarkt – ideal für ein schnelles Selfie mit Freunden oder der Familie. Es gibt Luft- und Wasserspiele, eine rollende Tonne, einen Vibrationsboden und, und, und. Auf einer extrabreiten, 20 Meter langen Spiralrutsche geht es wieder nach unten.

Tierisch Spaß macht offensichtlich auch dieses Fahrgeschäft. Foto: Elisabeth Heil

„Die Menschen lechzen förmlich nach Veranstaltungen wie diesen. Das kann man nicht anders sagen“, betont Marktmeister Peter Stauch. Nach dem Wochenende ist er wie auch die Schausteller von den Besucherzahlen überrascht. „Das haben wir so nicht erwartet. Der Samstag war sogar ein Rekordtag“, erzählt er. Das habe man auch an den Spenden am Eingang gemerkt. „So viel Geld wie am Samstag haben unsere jungen VTZler seit 20 Jahren nicht gesammelt“, freut er sich, was aber sicher auch an den Wetterprognosen für Sonntag gelegen haben mag. „Viele, die eigentlich am Sonntag oder Montag kommen wollten, haben sich für Samstag entschieden“, vermutet Stauch.

So gab es an den Fahrgeschäften teilweise Wartezeiten bis zu einer halben Stunde, und auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Zapfanlagen der Bierstände kamen kaum hinterher. Besonders im Biergarten. Hier sollte man allerdings wissen, dass der Betreiber, der S-Gastro Events & Gastronomiebetrieb aus Herschberg, erst kurzfristig eingesprungen war, nachdem das ursprünglich geplante Team Mitte Mai kurzfristig abgesagt hatte. „Wir sind froh, dass es überhaupt noch geklappt hat“, sagt Stauch.

Die Plätze im Biergarten waren am Samstag durchweg besetzt, die Stimmung abends beim Auftritt von Calm & Exciting ausgelassen. „Da spielt uns natürlich auch Corona in die Karten. Die Leute sind ausgehungert und wollen feiern“, so Stauch. Probleme mit randalierenden Gästen habe es bislang zum Glück auch nicht gegeben. „Einige Schausteller hätten gerne noch länger geöffnet, aber um 24 Uhr ist Schluss“, so der Marktmeister.

Zum Finale am Dienstag dürfen sich alle über ermäßigte Preise freuen. Das hat Tradition beim Turnerjahrmarkt, denn es ist Familientag. Im Biergarten singt ab 18 Uhr der Zweibrücker Shanty-Chor. Auch ein DJ wird auflegen. Das große Abschlussfeuerwerk ist für zirka 22.30 Uhr geplant. Der neue Feuerwerker, für den sich auch die teilnehmenden Aussteller eingesetzt haben, ist das Unternehmen Bravo aus Dillingen. Peter Stauch: „Man hat uns gesagt, wir sollen gespannt sein. So ein Feuerwerk hätte es beim Turnerjahrmarkt noch nie gegeben!“

