VT Niederauerbach bietet Wirbelsäulengymnastik an : Besser leben mit einem starken Rücken

Info

Bei der VT Niederauerbach, Fachbereich Gesundheitssport, beginnen am 9. Januar neue Wirbelsäulengymnastik-Kurse: immer montags von 17.30 bis 18.30 Uhr, 18.30 bis 19.30 Uhr und 19.30 bis 20.30 Uhr im Jahnsaal des Clubheims der VT Niederauerbach. Letzter Kursabend ist am 27. März. Der Einstieg ist auch nach dem 9. Januar jederzeit möglich. Darüber hinaus laufen die Kurse auf Wunsch auch nach dem 27. März weiter.

Anmeldung und weitere Informationen bei Kursleiter Markus Guth, lizenzierter Übungsleiter, Gesundheits- und Fitnesstrainer sowie Entspannungstrainer: Tel. (0176) 42 01 32 86, per WhatsApp oder SMS, oder per Mail an m.guth63@gmx.de.