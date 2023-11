Nach Urteil des Landgerichts Auch der zweite verurteilte Ex-Kassierer legt Revision ein

Die in dem Berufungsverfahren über die beiden Ex-Kassierer verhängte Strafe liegt etwas unter jener, die das Amtsgericht Pirmasens in erster Instanz ausgesprochen hatte. Das dortige Schöffengericht hatte die beiden Männer, die ihr Kreditinstitut im Zeitraum von 2002 bis 2018 um 1,139 Millionen erleichtert haben sollen, im Oktober 2020 wegen gewerbsmäßigen Betrugs und Unterschlagung mit je drei Jahren und neun Monaten Haft bestraft (wir berichteten). Gegen dieses Urteil waren die beiden Ex-Kassierer in Berufung gegangen, weshalb die Sache vor dem Landgericht verhandelt werden musste.