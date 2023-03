730 000 Euro Bilanzgewinn VR-Bank setzt stark auf Baukredite

Stabil ist das Geschäftsstellennetz: Veränderungen an der Struktur mit sieben Geschäftsstellen und sieben SB-Stellen sind aktuell nicht geplant. Im vergangenen Jahr hat die VR-Bank nach den Standorten Rodalben, Zweibrücken und Waldmohr auch die Hauptstelle in Pirmasens in der Alleestraße mit einem „VR-Service Interaktiv System“ ausgestattet – das kurz „VR-Sisy“ genannte System ist eine Kabine, in der Kunden live mit einem per Video zugeschalteten Bankmitarbeiter live sprechen können. „Steigend, aber ausbaufähig“ nannte Knecht gestern die Nutzung dieses Beratungsangebots, das vor allem zu Zeiten genutzt werde, in denen die Schalter in den vier Geschäftsstellen geschlossen haben. In der Pirmasenser Hauptstelle ist in diesem Jahr die Modernisierung des Beratungsbereichs geplant, schon installiert wurden zwei neue barrierefreie Geldautomaten. Sie verfügen auch über einen höheren Sicherheitsstandard als ihre Vorgänger. Denn auch bei der VR-Bank Südwestpfalz ist der Schutz vor der Sprengung von Geldautomaten ein großes Thema. „Auch wir schließen unsere Automatenbereiche in der Nacht“, informiert Knecht, darüber hinaus seien noch weitere geheime Sicherheitsvorkehrungen getroffen worden.