2000 Euro für den Zweibrücker Service-Club VR-Bank unterstützt Lions-Club bei der Hochwassersoforthilfe

(sli) Die VR-Bank Südwestpfalz hat dem Lions-Club Zweibrücken einen Scheck über 2000 Euro überreicht. Damit unterstützt das Geldinstitut die Hochwasserhilfe des Lions-Clubs. „Wir konnten insgesamt 27 Haushalten helfen“, erklärt Walter Dury, Vorsitzender des Fördervereins Lions-Hilfe Zweibrücken, und ergänzte: „Denn Landeshilfe erhält nur, wer Schäden von mehr als 5000 Euro erlitten hat und tatsächlich bedürftig ist. Dieses Hilfsangebot des Landes geht zum Beispiel für viele Mieter der GeWoBau-Wohnblocks am Hornbach völlig an der Realität vorbei. Dort waren in der Regel Geräte zerstört, für deren dringend notwendigem Ersatz oft die Mittel fehlten. Auch wenn die Schadenssumme deutlich unter 5000 Euro lag. Zudem waren die oft alten Bewohner meist auf Beratung und tatkräftige Hilfe von außen angewiesen.“ Dury betonte, dass die Aktion ohne Spenden von Dritten nicht so großzügig hätte geleistet werden können.