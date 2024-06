Vertreterversammlung VR Bank Südwestpfalz Liebeserklärung mit 4,25 Prozent Dividende

„Im März 2024 konnten wir das 16 000. Bankmitglied begrüßen“, freute sich dann VR-Bank-Vorstand Michael Knecht. Im vergangenen Jahr habe man drei Grundschulen in Bottenbach, in Rieschweiler-Mühlbach und in Lemberg mit Outdoor-Klassenzimmern ausstatten können, was den Unterricht an der frischen Luft und unter freiem Himmel ermögliche, hob Knecht hervor. Um dann, wie er sagte, zu einem „brisanten Thema“ überzuleiten – die aktuelle Situation der Geldautomaten. Nachdem vergangenes Jahr der gemeinsam mit der Sparkasse betriebene Geldautomat in Hornbach und im Frühjahr der in Contwig gesprengt worden sei, investiere die VR-Bank viel Geld in Sicherheitstechnik und wolle dafür sorgen, „dass die Bargeldversorgung flächendeckend gewährleistet ist“, unterstrich Vorstand Knecht. Und er versprach: „In Hornbach und in Contwig möchten wir wieder eigenständige Bargeldversorgungen aufbauen.“ In einigen Orten könnten VR-Bank-Kunden die Sparkassen-Automaten kostenlos nutzen.