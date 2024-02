Vortrag von Rolf-Dieter Schad am Hochschul-Campus Zweibrücken Blick in die Tiefen des Alls

Die Milchstraße, das leuchtende Sternenband am Nachthimmel, hat für Jahrhunderte die Phantasie der Menschheit beflügelt. Heute ist sie nur noch abseits von großen Städten zu sehen. In seinem Vortrag im Rahmen des Studiums Generale am Hochschul-Campus Zweibrücken erläuterte der Augenarzt und Hobby-Astronom Rolf-Dieter Schad vom Nawi die Sterne. Die könnten aufgrund der Lichtverschmutzung nicht mehr so ungestört beobachtet werden, wie noch vor wenigen Jahren. Der zunehmende Einsatz von energiesparender LED-Beleuchtung mit ihrem breiten Lichtspektrum sei die Ursache, so Schad. „Wenn man heute Sterne beobachten will, muss man in wenig besiedelte Gegenden gehen, wie zum Beispiel in den Sternenpark Rhön.“ Im Zentrum Deutschlands gelegen – im Dreiländereck Bayern, Hessen und Thüringen – und mit einer relativ dünnen Besiedlung, kann man in diesem Biosphärenreservat noch natürliche Nachtlandschaften mit einem sternreichen Himmel erleben.