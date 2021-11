Ralf Brix Nachfolger von Kurt Dettweiler : TTC Mittelbach mit neuer Führung

Kurt Dettweiler hat seit seiner Gründung im Jahr 1970 den TTC Mittelbach geprägt. Foto: Volker Baumann

Mittelbach Nach 44 Jahren übergibt Kurt Dettweiler sein Amt als Vorsitzender.

(red) Kurt Dettweiler ist der Vater des aktiven Tischtennissports in Mittelbach. Als damals 15-Jähriger legte der heute 66-Jährige dazu den Grundstein und gründete am 26. Dezember 1970, im Gasthaus „Zur Saarpfalz“, gemeinsam mit Walter Morgenthaler den TTC Mittelbach.

Kurt Dettweiler war von der ersten Stunde an für lange Jahre aktiver Spieler der 1. Mannschaft und feiertein der Saison 1979/80 seinen größten sportlichen Erfolg mit dem Aufstieg seiner Mannschaft in die Erste Pfalzliga. An Ruhestand denkt der leidenschaftliche Kommunalpolitiker jedoch noch lange nicht.

Im Jahr 1989 zog er als damals 34-Jähriger in den Ortsbeirat Mittelbach und Hengstbach ein, dem er bis heute angehört. Seit 1995 sitzt er im Stadtrat und ist Fraktionsvorsitzender der FWG. Seit 1997 ist er Ortsvorsteher von Mittelbach und Hengstbach – und auch das alles bis heute.

Da Kurt Dettweiler aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr am aktiven Tischtennissport teilnehmen konnte und somit nicht mehr ganz so nah am aktiven Geschehen war, kam die Vereinsführung nach 44 Jahren nun in die Hände Jüngerer. Eigentlich hätte er gerne schon zum 50. Vereinsjubiläum im Jahr 2020 den Vorsitz im TTC übergeben, jedoch durfte er, bedingt durch die Pandemie noch ein Jahr länger sein Amt bekleiden, da die Feierlichkeiten zum Jubiläum auf unbestimmte Zeit verschoben werden mussten.

Nun aber, seit dem 28. Oktober, ist für Kurt Dettweiler Schluss. In seiner letzten, von ihm geleiteten Jahreshauptversammlung übergab er das Amt des Vorsitzenden an seinen Nachfolger Ralf Brix. Kurt Dettweiler ist der Dank aller Mitglieder sicher, denn er hat im Jahr 1970 etwas ins Leben gerufen, das bis heute Bestand hat, aus dem gesellschaftlichen Leben nicht mehr wegzudenken und in den Strukturen des Pfälzischen Tischtennis-Verbandes tief verwurzelt ist. Vielen Erwachsenen und Jugendlichen hat der TTC eine sportliche Heimat gegeben und eine attraktive Alternative zu anderen Sportarten geboten.

Dem Vereinsvorstand bleibt Kurt Dettweiler als Beisitzer erhalten, um seinem Verein weiter mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. „Mit meinen nun über 50 Jahren Tätigkeit im TTC 1970 Mittelbach ist genau der richtige Zeitpunkt zur Zepterübergabe an jüngere und ebenso ehrgeizige Hände gekommen“, sagt Kurt Dettweiler. Er übergibt aber auch einen in allen Belangen gesunden Verein, der mit seinen rund 140 Mitgliedern hoffnungsvoll in die Zukunft und auf ein neu formiertes Vorstandschafts-Team schaut, bestehend aus erfahrenen und jungen Aktiven.

Mit Ralf Brix übernimmt nun der bisherige „zweite Mann“ des Vereins die Führung in der Vorstandschaft. Er spielt seit der Jugend für den TTC und kann mittlerweile auf eine über 40-jährige Mitgliedschaft zurückblicken. Im Vorstand hat er im Lauf der Jahre bereits in verschiedenen Funktionen Verantwortung übernommen.

Im Detail setzt sich die neue Vorstandschaft nun wie folgt zusammen: Vorsitzender: Ralf Brix, 2. Vorsitzender: Christian Colling, Kassenwart: Uwe Mittrach; Schriftführer: Uwe Steil, Sportwart: Tobias Hörauf, Jugendwart: Timo Körner, Beisitzer: Kurt Dettweiler, Stefan Schantz, Bernd Nikolay, Rudolf Scharfenberger und Gerd Baumann.