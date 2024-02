Zweibrücker Fastnachtsumzug Lasst die Bonbons fliegen

Durch das närrische Treiben wird es für einen begrenzten Zeitraum zu Verkehrsbehinderungen in der Zweibrücker Innenstadt kommen. So ist die Innenstadt ab etwa 13 Uhr voll gesperrt. Entlang des Streckenverlaufes wird aus Sicherheitsgründen ein absolutes Halteverbot angeordnet und bei Nichteinhaltung auch konsequent und zügig abgeschleppt. „Die mobilen Sperrungen werden wir im Verlauf des Zuges, nachdem die letzten Wagen einen Teilabschnitt passiert haben, entsprechend abbauen und die Strecken wieder freigegeben. Wir rechnen damit, dass gegen 16.30 Uhr die letzten Sperrungen aufgehoben sind“, so Birgit Freyler und weist noch darauf hin, dass an diesem Tag keine Busse vom Zentralen Busbahnhof abfahren oder ankommen. Der ist nämlich für den gesamten Dienstag an den Hauptbahnhof verlegt. Deshalb können laut Stadtbus Zweibrücken auch die Haltestellen Bergstraße und Goetheplatz nicht angefahren werden.