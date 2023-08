Samstag bis Montag Hengstbach macht sich bereit für die Kerwe

Die Straußmädels und Straußbuben sind es insbesondere, die am Kerwesonntag für einen ganz besonderen Kerwezauber sorgen. Mehr als ein Dutzend legen sich für diese alte Brauchtumspflege mächtig ins Zeug, tragen den bunten Kerwestrauß stolz durch den Ort, welchen sich in mühevoller Kleinarbeit und ausschließlicher Handarbeit für das Fest herausgeputzt haben. Tausende bunter Papierbänder wurde „geknibbelt“, bündelweise zusammen geknüpft und später am Baum befestigt. Ein kleinerer Kreis wiederum trug für die Kerwerede Sorge, welche am kommenden Sonntag, ganz so wie es der Brauch will, aus hoher Warte beim Dorfgemeinschaftshaus vorgetragen wird.