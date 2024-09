Gut 70 Kinder dabei Freude beim Vorlesen und viel Spaß mit dem kleinen Frosch

Malte ist 3,5 Jahre und bekommt von beiden Elternteilen viel vorgelesen – sein besonderer Freund ist das Schwein Peppa Wutz. „Ich finde Geschichten besonders schön, in die auf lustige Weise ‚Regeln‘ wie beispielsweise Hände waschen mit eingebunden werden“, meint Vater Benjamin S. Dank galt den zahlreichen Sponsoren – VR Bank, Stadtbücherei und Förderverein, UBZ, Oberbürgermeister Moarold Wosnitza, Beigeordnete Christina Rauch Kulturamt, Cleemann Spielwaren, Thalia Buchhandlung, Cinema Europa, Reptilium, Legoland, Super Dubber Kinderland, Zoos Landau und Karlsruhe,Headdesign – für die attraktiven Preisen, die per Losentscheid an die Vorlesekinder samt Urkunde verteilt wurden.