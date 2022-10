Energiekrise und Schwimmbäder : Vorerst keine Änderungen im Badeparadies

INFO

Die Freibäder in der Region durften in der abgelaufenen Saison wieder mehr Besucher begrüßen als noch im Vorjahr. Im Zweibrücker Freibad suchten nach Auskunft von Stadtwerke Geschäftsführer Werner Bernnemann in diesem Jahr rund 33.000 Badegäste nach Abkühlung. 2021 lag die Zahl der Gäste bei nur knapp 14 000, was Brennemann hauptsächlich auf Corona-Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen zurückführt.

Im Contwiger Warmfreibad „con auqua“ waren laut Betriebsleiterin Jutta Döhring im Sommer 42 543 Menschen zu Gast. Ein Plus von rund 48 Prozent im Vorjahresvergleich, in dem nur 22 084 Menschen. Im ersten Pandemie-Jahr 2020 hatten lediglich 14 129 Menschen das Bad aufgesucht. In den Jahren vor der Corona-Pandemie zählte Contwig 39 102 (2019) Baddegäste und 50 150 im Jahr 2019