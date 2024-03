Hallplatz-Galerie Zwei Schritte vor und einer zurück

Nun wird also endlich im ersten Obergeschoss über dem Cap-Markt, wo die Geräte des Fitnessstudios auf 1500 Quadratmetern installiert werden sollen, und über dem früheren Geschenke-Laden „El Presenta“, wo einmal die Tedi-Regale aufgestellt werden sollen, kräftig gewerkelt. Derzeit wird dort unter anderem eine tragende Wand herausgerissen, die später durch einen durchlaufenden Deckenstahlträger ersetzt werden soll, um die für den Tedi-Markt benötigte Verkaufsfläche von 800 Quadratmetern zu erreichen. Gute Anzeichen, dass die Revitalisierung trotz des Asia-Restaurant-Rückschlags endlich Fahrt aufnimmt. Zumal das städtische Bauamt beide Umbauten laut Zweibrückens Stadtsprecher Jens John bereits am 5. Mai 2023 beziehungsweise am 14. September 2023 genehmigt hatte. Und Ende Januar schrieb Mimco-Presse-Manager Max Scharl auf eine entsprechende Anfrage unserer Zeitung, „dass wir mit Tedi und Basic-Fit bereits im letzten Jahr Mietverträge unterzeichnet haben“. Und: „Die Mieter sind nun am Zuge, diese Flächen einzurichten und zu eröffnen.“ Hinsichtlich der Verzögerung bei der Revitalisierung gab Scharl lediglich zu bedenken, hierbei „die normalen Prozesse der Immobilienbranche in Betracht“ zu ziehen.