Vorbereitungen für den Weltgebetstag der Frauen Durch das Band des Friedens

Mit Palästina kommt der Weltgebetstag (WGT) 2024 wohl zum ersten Mal in der mehr als einhundertjährigen Geschichte aus einem Land, in dem gerade Krieg herrscht. Die Umstände dazu haben sowohl das Deutsche Weltgebetstagskommitee als auch die Frauen vor Ort vor besondere Herausforderungen gestellt (wir berichteten). Doch sowohl die Vorbereitungstreffen vor Ort, unter anderem in der Zweibrücker Versöhnungskirche, als auch online, konnten Fragen klären und die ohnehin zumeist verbreitete Absicht, auch in diesem Jahr besonders die Frauen im Gastgeberland zu unterstützen. „Unser Aufruf zu Menschlichkeit und Mitgefühl geht über religiöse oder politische Zugehörigkeiten hinaus. Wir streben nach einer Welt, in der die Rechte und die Würde aller Menschen geachtet und gewahrt werden“, sagt Sally Azar vom Komitee für den Weltgebetstag in Palästina.