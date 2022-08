Tankrabatt-Schlussansturm : Keine Baustelle, trotzdem Stau in Zweibrücken

Die Zweibrücker Globus-Tankstelle am Mittwoch gegen 19.30 Uhr, wenige Stunden vor Auslaufen des deutschen Tankrabatts. Foto: Mathias Schneck

Tank-Apps verraten, wo der Kraftstoff gerade am günstigsten zu haben ist. Am Mittwoch dürften aber viele Leute in ihrer Tank-App eine Wartezeit-vor-der Zapfsäule-Schätzung vermisst haben.

„Als gäbe es kein Morgen“, könnte man zu diesem Bild vom Mittwoch spontan sagen: Lange Schlangen an der größten Zweibrücker Tankstelle. Doch der Grund für die Schlange ist gerade, dass es ein Morgen gibt, nämlich ein wohl deutlich teureres Morgen: Ab 1. September gilt der staatliche Tankrabatt nicht mehr.

„Tankrabatz“, kommentierte ein Augenzeuge diesen Stau vor den zahlreichen Zapfsäulen an der Globus-Tankstelle, wo gegen 19.30 Uhr der Liter Super E 10 für 1,669 Euro zu haben war.