Turnerjahrmarkt-Bilanz sehr gemischt VTZ: Feuerwerk 2025 wird größer

Ein unerwartetes Wochenende liegt hinter den Zweibrückern. Auch hinter den Verantwortlichen der Vereinigten Turnerschaft Zweibrücken. Die VTZ hatte an Pfingsten ihren 101. Turnerjahrmarkt veranstaltetet. Bereits am Freitagnachmittag – als das Hochwasser in Zweibrücken begann, überlegte Marktmeister Peter Stauch angesichts des Dauerregens und des steigenden Hochwassers, ob er den Pfingstmarkt an diesem Tag überhaupt eröffnen wolle oder lieber bis Samstag warte. „Schlussendlich haben wir uns doch dafür entschieden“, sagt Stauch und erzählt, dass am Freitag mangels Besucher aber schon um 22 Uhr Schluss gewesen sei.