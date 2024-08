Neue Baustelle in Zweibrücken Lange Vollsperrung in Maxstraße – Laster-Teil in luftiger Höhe

Ein ungewöhnliches Schauspiel hat sich Passanten am Dienstagmittag mitten in der Zweibrücker Innenstadt geboten: An der Kreuzung Fruchtmarktststraße/Maxstraße schwebte an einem riesigen Kran befestigt eine große Ladefläche aus Metall auf etwas, das wie eine Lkw-Hinterachse aussah, durch die Luft.