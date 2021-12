Eröffnung von Bahnhaltepunkt Rosengarten wird nicht beeinträchtigt : Nächste Baustelle in Landauer Straße auf 2022 verschoben

Zweibrücken Grund ist laut Stadt das dann wohl bessere Wetter.

Ab 12. Dezember halten die ersten Züge am neuen Bahnhaltepunkt „Rosengarten Zweibrücken“ an der Landauer Straße. Doch in dieser Straße sollten vom 1. bis 18. Dezember „abschließenden Fräs- und Asphaltierarbeiten“ ausgeführt werden – und dafür zwischen Einmündung L 471 und Kesselbachstraße voll gesperrt werden (wir berichteten). Thorsten Gries (SPD) regte deshalb im Bauausschuss an, wenigstens bis zum Bootshaus-Parkplatz zu öffnen, damit Bahnfahrer dort ihr Auto parken können. Doch das ist derzeit gar nicht erforderlich: Denn die Baustelle ist witterungsbedingt auf 2022 verschoben, informiert die Stadtverwaltung. Die Arbeiten würden wegen Leitungsverlegungen im Auftrag der Stadtwerke durchgeführt.