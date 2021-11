Vollsperrung in Wattweiler

Zweibrücken Die Zweibrücker Stadtverwaltung informiert über eine neue Baustelle.

In der Zeit vom 2. bis zum 8. November wird in Zweibrücken-Watttweiler die Straße „In den Pfaffenäckern“ in Höhe der Hausnummer 11 voll gesperrt. Grund für die Sperrung sind Arbeiten zur Herstellung eines Kanalanschlusses, teilt die Stadt mit.