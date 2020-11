Volkstrauertag: Wegen Corona nur Kranzniederlegung statt Gedenkfeier in Zweibrücken : Gegen Demokratiefeinde und Verschwörungstheorien

Zweibrücken Stadtvorstand legt am Volkstrauertag Kranz nieder, Bürgermeister Gauf äußert sich danach wegen Corona-Pandemie schriftlich.

Wegen der Beschränkungen zum Corona-Schutz abgesagt werden musste die zentrale Zweibrücker Gedenkfeier zum Volkstrauertag auf dem Hauptfriedhof, die traditionell mit Reden und Blasmusik begangen wird. Aber der dreiköpfige Stadtvorstand war am Sonntagmorgen komplett erschienen, um an dem dortigen Ehrenfriedhof und Denkmal Kränze niederzulegen: Oberbürgermeister Marold Wosnitza (SPD), Brgermeister Christian Gauf und Beigeordnete Christina Rauch (beide CDU).

Zu Wort meldete sich Gauf anschließend auf Facebook, seine Worte teilten danach auch Wosnitza und Rauch. Gauf erklärte zunächst den Rahmen, ging dann aber auch auf aktuelle antidemokratische Tendenzen ein: „In Zeiten von Corona ist auch der Volkstrauertag, mit dem Gedenken an alle Toten von Krieg und Gewaltherrschaft, einfach anders. Statt einer großen gemeinsamen Gedenkfeier, mit der wir üblicherweise diesen Tag gestalten, haben wir heute – unter den gegebenen Corona-Bedingungen – nur mit dem Stadtvorstand die Kränze niedergelegt. Gerade in dieser Zeit, in der auch Gegner unserer Demokratie mit kruden Verschwörungstheorien und nicht nachvollziehbaren Aktionen auf sich aufmerksam machen, gilt es immer darauf hinzuweisen, wie kostbar Demokratie, Menschenrechte, Frieden und Freiheit sind. Wir alle sind gefordert, Erinnerungen an schreckliche Zeiten zu bewahren, um bessere Zeiten zu gestalten!“