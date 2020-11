Wegen Corona nur Kranzniederegung : Volkstrauertag in Ernstweiler

Zweibrücken Wegen der Corona-Lage kann das Ortskartell Ernstweiler keinen Volkstrauertag in der sonst üblichen Form abhalten, teilt Sabine Schmidt-Wilhelm mit. Am Sonntag, 15. November, werden aber um 11 Uhr Vorstände des Ortskartells am Friedhof in der Freudenbergerhofstraße vor dem Ehrenmal einen Kranz niederlegen im Gedenken an die Kriegstoten und Opfer von Gewaltherrschaft.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(Wie berichtet, fällt auch die zentrale Zweibrücker Gedenkveranstaltunga aus.)

(red)