Volker Rosin in Zweibrücken : Weckt den Weihnachtsmann!

Mit seinem Programm „Weckt den Weihnachtsmann“ war Volker Rosin zu Gast in der Festhalle. Foto: Sabine Best

Zweibrücken Mit einen vorweihnachtlichen Programm begeisterte Volker Rosin ganze Familien in der Festhalle Zweibrücken.

Von Sabine Best

Vorfreude ist ja bekanntlich die schönste Freude, aber besonders für kleinere Kinder kann sich das Warten auf den Nikolaus, beziehungsweise den Weihnachtsmann ganz schön in die Länge ziehen. Um diese Wartezeit ein bisschen zu verkürzen, stattete der Düsseldorfer Kinderliedermacher Volker Rosin über 400 großen und kleinen Menschen am Donnerstagnachmittag in der Zweibrückener Festhalle einen Besuch ab.

Im Gepäck hatte der sehr erfolgreiche Entertainer mit mehr als 40 Jahren Bühnenerfahrung eine besondere Aufgabe für die zwei- bis zehnjährigen Kinder: Er entdeckte nämlich den fest schlafenden Weihnachtsmann hinter der Bühne, obwohl dieser doch schon längst mit den weihnachtlichen Vorbereitungen beschäftigt sein sollte; nun galt es ihn möglichst schnell mit viel Gesang und temporeichen Bewegungsspielen aufzuwecken.

„Habt ihr auch Alle eure Hände und Stimmen mitgebracht“, fragte Volker Rosin seine jungen Gäste, die sich in einem bunten Gewimmel vor der Bühne versammelt hatten und mit einem begeisterten „JAAAA“ antworteten. Zunächst stimmten alle in das traditionelle Vorweihnachtslied „Lasst uns froh und munter sein“, ein, bevor es mit dem anschließenden „Weckt den Weihnachtsmann“ schon deutlich rockiger wurde. Schwungvoll ging es mit der weihnachtlichen Bimmelbahn weiter und mit lautem Gesang wurden die 24 Türchen am Adventskalender geöffnet, bevor es mit „Stern in dunkler Nacht“ etwas besinnlicher wurde.

Aber nicht nur Weihnachtslieder sorgten an diesem Nachmittag für ausgelassene Stimmung – mit dabei waren auch die Mitmachlieder „Die Kuh Mathilda“ nach der eingängigen Melodie „La Cucaracha“ und „Der Zug zum Zoo“, aus dem neuen Album „Das Disco Krokodil“.

Die intensiven Bemühungen des Liedermachers und seiner kleinen Helferinnen und Helfer sorgten schließlich dafür, dass der Weihnachtsmann doch noch rechtzeitig wach wurde. Dabei verstand es der 66-Jährige Rosin mit einer bewundernswerten Energie und Vitalität von Anfang an, seine Begeisterung für Musik und Bewegung auf sein junges Publikum zu übertragen.

Die gelungene Mischung aus Hüpfen, Klatschen und Mitsingen zu schnellen Rhythmen, die der Entertainer auf seiner Gitarre begleitete, kam nicht nur bei den kleinen Gästen gut an; viele der Eltern kennen Rosin und seine Lieder, wie beispielsweise den Ohrwürmern „Der Gorilla mit der Sonnenbrille“ oder „Das singende Känguru“ noch aus ihrer eigenen Kindheit und wissen daher, dass er mit seinen Konzerte ein Garant für Super-Stimmung ist. So haben einige Familien auch weitere Anreisen in Kauf genommen um gemeinsam ein besonderes musikalisches Event zu erleben. „Er holt die Kinder da ab, wo sie gerade sind, er hat kindgerechte Texte und es macht auch uns Eltern Spaß“, fasst eine Mutter treffend zusammen.