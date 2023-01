Auf Zweibrücker Autohaus-Gelände : Alle Räder von drei weiteren Mercedes im Dunklen geklaut

Aufgebockt, dafür ohne Felgen und Reifen Räder: Wie dieser CLA sahen zwei Tage später noch drei weitere Mercedes auf dem Gelände des Händlers in Zweibrücken aus. Foto: Polizei

Zweibrücken Wer gedacht hatte, der in der Merkur-Samstagausgabe berichtete Felgendiebstahl im Zweibrücker Mercedes-Autohaus sei eine einmalige Dreistigkeit, lag daneben: Am Wochenende meldete die Polizei gleich drei weitere Diebstahle nach dem gleichen Muster, ebenfalls in der in der Gottlieb-Daimler-Straße 30.

Demnach hoben unbekannte Täter am frühen 13. Januar zwischen 3.15 Uhr und 8 Uhr (vermutlich mit einem mitgebrachten Wagenheber) drei nicht zugelassene Mercedes an und setzten diese in der Fahrzeugmitte auf Pflastersteinen ab. Im Anschluss wurden an allen drei Autos die Räder abmontiert (teilweise hochwertige Sportfelgen).

Alle drei Mercedes standen am äußeren Rand auf dem nicht umzäunten Firmengelände und wurden von davor geparkten Fahrzeugen verdeckt. Die Polizei schätzt (zurückhaltend) eine Schadenshöhe „im hohen vierstelligen Eurobereich“.

Bei der Tat am 11. Januar hatten Diebe einen Mercedes CLA um alle vier Räder erleichtert. Auch damals schützten die Täter die teuren Sportfelgen durch das Hochbocken der Autos mit Steinen.