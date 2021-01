Mehrere Fälle in Zweibrücken : Unfallfluchten: Zeugen gesucht

Mehrere Fälle in Zweibrücken

Zweibrücken Ein grauer Citroën ist am Samstag (30.1.) zwischen 11.30 und 12:30 Uhr in der Geschwister-Scholl-Allee durch einen Unfallflüchtigen vermutlich beim Ein- oder Ausparken auf der Beifahrerseite durch einen Streifschaden beschädigt worden (ca.

Am Freitag (29.1.) gegen zwölf Uhr kam es in der Von-Rosen-Straße in Zweibrücken zu einer Unfallflucht, als ein schwarzer BMW X3 rückwärts aus einer Parklücke ausfuhr und hierbei einen gegenüber parkenden schwarzen VW Golf touchierte.