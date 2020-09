Gegen Fackelmarsch des Nationalen Widerstandes : Demonstrationsreicher Samstag

Vom Hallplatz durch die Fußgängerzone bis zum Alexanderplatz reichte die Menschenkette, zu der das „Bündnis Buntes Zweibrücken“ mit der Stadt aufgerufen hatte. Foto: Sabine Blatt

Zweibrücken Zahlreiche Bürger gingen auf die Straße, um ein Zeichen gegen den Fackelmarsch des Nationalen Widerstandes zu setzen.

Gleich vier Demonstrationen fanden am Samstag in der Zweibrücker Innenstadt statt. Zur ersten Demonstration um elf Uhr auf dem Hallplatz hatte das Bündnis Buntes Zweibrücken gemeinsam mit der Stadt Zweibrücken aufgerufen.

Zweibrückens Oberbürgermeisters Marold Wosnitza (SPD) betonte dort vor 100 Bürgerinnen und Bürgern, dass es im Hinblick auf rechte Gewalt ganz wichtig sei, sich friedlich aber bestimmt zu positionieren. Verhindern, dass der rechte Widerstand immer wieder Märsche durch die Zweibrücker Innenstadt abhalte, könne auch er nicht. „Das Demonstrations- und das Versammlungsrecht gilt für alle“, so Wosnitza. „Das gehört zu einer Demokratie. Eine Demokratie kann und muss das aushalten“. Auch für die Demonstrationen der Gegner von Coronamaßnahmen und der „Querdenker“, fand der Oberbürgermeister klare Worte. Da sollte man schon darauf achten, wer da neben einem geht, welche Motivation dahinter steckt und welche Fahnen dabei geschwenkt werden. „Wir müssen ein Zeichen gegen Rechtsextremismus setzen“, erklärte Wosnitza. Deshalb laute das Motto der Versammlung: „Jetzt reichts! Schluss mit der rechten Gewalt.“

„Als infame, bodenlose Fälschung der Geschichte“, bezeichnete Klaus Weber, Sprecher des Bündnisses Buntes Zweibrücken, den Anlass den der Nationale Widerstand Zweibrücken gewählt hatte, um mit Fackeln durch die Stadt zu marschieren. Denn anders als von der rechtsradikalen Gruppierung behauptet, sei Nazideutschland damals mehr als froh gewesen, als es von den Alliierten befreit wurde. Den Deutschen hätte es zu dem Zeitpunkt praktisch an allem Lebenswichtigen gefehlt. Hass und Hetze in den sozialen Medien schüfen ein Klima der Angst. „Zweibrücken ist eine offene, bunte Stadt in der alle in Frieden leben können, unabhängig von Herkunft, Nationalität, Religionszugehörigkeit und Hautfarbe.“

Um zu zeigen, dass Zweibrücken zusammensteht, bildeten die Teilnehmer eine Menschenkette durch die Fußgängerzone vom Hallplatz bis zum Alexanderplatz. Natürlich unter der Berücksichtigung der Hygiene- und Abstandsregeln. Statt sich an der Hand zu fassen, verband man sich mit Schals und Bändern, damit der Abstand gewahrt blieb.

Zur zweiten Demonstration an diesem Samstag hatte die Linksjugend Zweibrücken-Pirmasens aufgerufen. Ab 14.30 Uhr starteten die Kundgebungen auf dem Alexanderplatz. Im Vorfeld gab es hierzu allerdings ein kleines Durcheinander. Die Demonstration wurde erst wegen Krankheit eines der Organisatoren abgesagt. So beschlossen Walter Rimbrecht (SPD) und Thorsten Spelten (Linke), die Organisation in die Hand zu nehmen. „Rechtsextreme Gruppierungen in Deutschland nehmen weiter extrem zu und sie werden aggressiver und selbstbewusster im Umfeld der Wahlerfolge ihres Fördervereins, der sich Alternative für Deutschland nennt und versucht, Rechtsextremismus und Rassismus als politische Mitte zu verkaufen und so die freiheitliche Demokratie abzuschaffen“, so Rimbrecht bei der Kundgebung zum Beginn der Veranstaltung auf dem Alexanderplatz.

Mehr als 22 300 Straftaten mit rechtsextremem Hintergrund habe der Verfassungsschutz 2019 gezählt. „Rechtsextreme Einstellungen wie Rassismus, Antisemitismus, Volksverhetzung, Geschichtsrevisionismus werden ohne größere rechtsstaatliche Mitteln weiter geduldet“, ärgerte sich Rimbrecht. In Zweibrücken gehe man viel zu milde mit den Aktivisten des „Nationalen Widerstands“ um. Gerade im Hinblick auf die Tat im August, bei der ein Aktivist des Widerstands einem Zweibrücker, welcher der Mutter des Aktivisten zur Hilfe kommen wollte, ein Schlachtermesser in den Bauch gestoßen habe, sei der Gruppierung nur daran gelegen gewesen zu versichern, dass der Täter nicht mehr zum „Nationalen Widerstand“ gehöre. Das habe sich als falsch herausgestellt. Denn auf Bildern vom letztem Jahr, sei die Person sehr wohl bei Kundgebungen und Demonstrationen aktiv dabei gewesen. Keiner der Gruppe hätte dagegen ihr Bedauern über den Tod des Zweibrückers ausgesprochen. „Auch der Mörder von Walter Lübcke (Der Kassler Regierungspräsident war im Juni vergangenen Jahres auf seiner Terrasse mit einem Schuss in den Kopf getötet worden) ist nicht als Rechtsradikaler auf die Welt gekommen, sondern wurde durch seinen Umgang und die Auswahl seiner Informationsquellen radikalisiert, bis er schließlich zur Pistole griff.“ Höchste Zeit sei es, so Rimbrecht, dass sich wieder alle kommunalen Politiker gegen Neonazis wehren, statt Antifaschisten mit einer merkwürdigen Hufeisentheorie als Feinde der Demokratie hinstellen zu wollen. „Nicht den Kopf in den Sand stecken“, forderte Rimbrecht.

„Hier in Zweibrücken hat fast keiner ein Problem, wenn eine 11-von-40-Sitzen-Partei mit den Stimmen der AfD auch noch die zweite vom Stadtrat zu vergebene Stelle besetzt“, wunderte sich Rimbrecht und spielt damit auf die Wahl von Christina Rauch (CDU) zur Dezernentin an. „Findet man das einfach so in Ordnung?“, fragte Rimbrecht. „Oder ist es egal, solange es sich um einen lukrativen Posten handelt?“ Auch darüber, dass die FDP im letzten Jahr forderte, die Veranstaltungen am 14. März zum Gedenken an die Zerstörung der Stadt 1945 als städtische Veranstaltung zu begehen, kann sich Rimbrecht nur wundern. Die Vorsitzende habe später betont, dass sie damit vielmehr eine überparteiliche Veranstaltung gemeint habe. „Aber die Veranstaltung war immer überparteilich, niemand wurde von ihr ausgeschlossen“, betonte Rimbrecht in seiner Rede.

„Die Partei“ hatte ab 16 Uhr unter dem Motto: „Mahnwache des bewaffelten Widerstands“ in der Ritterstraße einen Infostand aufgebaut. Dort brannten die Nazis 1938 eine Synagoge ab. „Die Partei“ wollte mit Waffeln und Papierfliegern der folgenden Veranstaltung, gerade an dieser geschichtsträchtigen Ecke nicht das Feld überlassen. Um 18 Uhr veranstaltete dann der Nationale Widerstand mit 14 Teilnehmern einen Trauermarsch „Im Gedenken an den Massenmord durch die Alliierten am deutschen Volk“ ab dem Schlossplatz.

Demos Zweibrücken 19.9. Foto: Sabine Blatt

Transparent bei der Kundgebung auf dem Alexanderplatz. Foto: Sabine Blatt

Eine „Mahnwache des bewaffelten Widerstands“ veranstaltete „Die Partei“ an der Ecke Ritterstraße, wo 1938 die Synagoge niedergebrannt wurde. Foto: Sabine Blatt

Auf dem Alexanderplatz sprachen neben Walter Rimbrecht (SPD) und Thorsten Andreas Spelten (Linke) gemeinsam mit anderen Rednern. Die Linksjugend Zweibrücken- Pirmasens hatte diese Veranstaltung angemeldet. Foto: Sabine Blatt