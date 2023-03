VHS Zweibrücken : Vegane Küche, die inspirieren soll

Ina Schneider hat viele Ideen und Tipps zum Kochen mit Gemüse, Gewürzen und Kräutern. Foto: Klara Ventz

Zweibrücken An der VHS Zweibrücken bietet Ina Schneider an mehreren Terminen die Möglichkeit an, eine pflanzliche(re) Ernährung kennenzulernen. „Ganz ohne erhobenen Zeigefinger“, verspricht sie. Die VHS hat aber noch viele weitere spannende Angebote im Programm.

„Vegan, aber in geil“. So heißen die neuen Vegan-Kochkurse von Ina Schneider an der Volkshochschule (VHS) Zweibrücken. Die umweltinteressierte Grundschullehrerin hat selbst erst vor wenigen Jahren die Küche ohne tierische Produkte kennen und lieben gelernt hat. Da die Mutter eines Kindergartenkindes selbst um die Herausforderungen im Alltag weiß, inspiriert sie nicht nur zu leckeren, rein pflanzlichen Gerichten, sondern gibt in zwei Kurseinheiten auch ganz praktische Tipps zum Thema vorausschauende und zeitsparende Vorbereitung. Sie verspricht: „Mit etwa zwei Stunden Kochaufwand, etwa am Sonntagnachmittag, lässt sich mit einem Bausteinsystem das Essen für fast eine ganze Woche vorbereiten.“

Längst ist die Botschafterin für Foodsharing und zertifizierte Klimabotschafterin auch zertifizierter „Vegan Nutrition Health Coach“. Durch eine pflanzliche(re) Ernährung könne jeder einen wertvollen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Daran glaubt Ina Schneider fest. Daher wird in ihren Kursen 100 Prozent pflanzlich gekocht und bei der Auswahl der Zutaten auf möglichst unverpackte, regionale und saisonale Produkte zurückgegriffen. Das schont zusätzlich den Geldbeutel.

Ina Schneider geht es darum, Menschen zu inspirieren, sich selbst und der eigenen Gesundheit wie auch Natur und Umwelt mit zumindest vorwiegend veganer Ernährung etwa Gutes zu tun. „Ganz ohne erhobenen Zeigefinger“, verspricht die Pädagogin. Ihre Kochkurse richten sich an „Menschen, die offen sind für weniger bekannte Lebensmittel und Zubereitungstechniken.“

Ein beliebtes Einstiegsessen ist Ofengemüse mit verschiedenen veganen Dips, die sich zudem als Brotaufstrich eignen. Wer das wichtigste Know-how einer veganen Ernährung und die wichtigsten Produkte kenne, tue sich leichter mit dem vielleicht auch nur teilweisen Umstieg.

Mit einer Vielfalt an Themen lädt Ina Schneider ihre Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer an der VHS Zweibrücken dazu ein, zusammen mit ihr sozusagen über den Tellerrand hinaus zu kochen. So stehen mit Mediterraner Küche gleich am Donnerstag, 16. März, oder Asiatischer Küche im April gleich beliebte Köstlichkeiten aus anderen Ländern auf dem Speiseplan. Der erste Kurs ist bereits ausgebucht, beziehungsweise gibt es eine Warteliste. Doch es warten eine ganze Reihe weiterer Angebote von Ina Schneider im laufenden Jahr.

Besonders einfach, biete der Mittelmeerraum bereits viele leckere und „zufällig“ vegane Rezepte. Ina Schneider beschreibt: „Mit frischen, aromatischen Zutaten kreieren wir Gerichte, bei denen einem das Wasser im Munde zusammenläuft und kein Mensch die tierischen Produkte vermissen wird. Etwa einfache und schnelle Zitronen-Spaghetti mit Zucchini.“

Auf einer Reise durch Südostasien kam Ina Schneider auf den Geschmack und hat seitdem gefühlt Hunderte von Rezepten ausprobiert. Die asiatische Küche trumpft geschmacklich mit intensiven Aromen exotischen Gewürzen sowie frischen Kräutern und wird vegan interpretiert.

Weitere Kochkurse im März zaubern Alpenländischer Hüttenzauber oder Tapas. Die Vielfalt des VHS-Kursangebots, das in diesem Monat beginnt, erstreckt sich von Ukrainisch für Anfänger ohne Vorkenntnisse über Technikthemen wie Photovoltaik und Sportangeboten wie Yoga oder Tanzen bis hin zu Kursen, welche die Resilienz fördern. Neben Vorträgen gehört dazu Waldbaden. Im Bereich Künstlerisch-Kreatives lassen sich bei Mal- oder Nähkursen neue Fähigkeiten entdecken oder verbessern.