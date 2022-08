VHS Zweibrücken : Schwitzen und dabei lächeln

Zweibrücken Bei ihrem Rückenkurs an der VHS Zweibrücken stellte Sportdozentin Petra Schreiber-Benoit ihrer Gruppe die Halbrolle als neues Trainingsgerät vor. Höhere Trainings-Effizienz, verstärktes Balance-Training und eine Vielzahl an Möglichkeiten, die Spaß machen, begeisterten die Teilnehmer auf Anhieb.

„Denkt an euer Powerhaus, die Knie zeigen gerade in Richtung großer Zeh“, erinnerte die Sport- und Physiotherapeutin immer wieder. Denn mit gerade aufgerichteter Wirbelsäule bei hochgezogenem Becken und angespannter Bauchmuskulatur geht es nicht nur darum, einer drohenden Verkrümmung durch unbewusste Haltungsfehler im zunehmenden Alter vorzubeugen und „Schreibtisch-Schwächen“ auszugleichen. „Damit habt ihr viel mehr Kraft und viel mehr Energie“, erklärte die 56-jährige Zweibrückerin.

Petra Schreiber-Benoit gab ihren Kursteilnehmern Zeit, sich einzufühlen: erst beide Hände zur Stabilisierung auf dem Boden, danach abwechselnd eine und zum Schluss, nach Möglichkeit, freihändig. „Hört auf euren Körper. Bleibt ganz bei euch und macht so viele Wiederholungen, wie ihr euch wohlfühlt“, wiederholte sie immer wieder. Denn das Training, das durch das Sportgerät bis in die Tiefenmuskulatur so viel effektiver und damit auch anstrengender sei, soll vor allem Spaß machen.

Der nächste zertifizierte Rückenkurs mit Dozentin Petra Schreiber-Benoit beginnt am Dienstag, 6. September, in der Turnhalle der ehemaligen Hauptschule Nord gegenüber dem Hilgard-Center und dauert zehn Wochen. Trainiert wird jeweils von 19.15 bis 20.15 Uhr. Er ist für Einsteiger ebenso geeignet wie für Leistungssportler aufgrund der individuellen Wiederholungszahl der einzelnen Übungen. Am Sonntag, 11. September, um 11 Uhr ist die Dozentin mit einer weiteren Mitmach-Aktion im Rosengarten Zweibrücken zu Gast. Ihr Thema: „Rückenschmerzen vorbeugen und lindern – So aktiviere ich mein Powerhouse und verbessere die Rumpfstabilität.“ Die Teilnahme selbst ist kostenfrei. Für den Rosengarten gelten die üblichen Eintrittspreise.